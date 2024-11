Auxílio-doença: agências dos correios passam a receber pedidos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/10/2024 - 10h05 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h42 ) twitter

Os beneficiários do INSS já podem solicitar auxílio-doença nas agências dos Correios. A parceria busca agilizar as concessões com até 180 dias de afastamento, sem passar por perícia presencial.

