Auxílio do governo: agricultores de SC podem abater juros do Plano Safra

Agricultores catarinenses têm uma nova oportunidade de aliviar suas despesas com a recente medida do governo de Santa Catarina. Com a possibilidade de abater os juros na utilização do Plano Safra, essa iniciativa visa apoiar os produtores rurais no enfrentamento dos desafios financeiros e impulsionar o setor agrícola do estado. O repórter Geovan Petry traz os detalhes ao vivo, explicando como os agricultores podem se beneficiar dessa medida, os critérios de elegibilidade e o impacto esperado na economia local. Saiba mais sobre essa importante ajuda governamental para o agronegócio catarinense.

