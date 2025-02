Auxiliar de enfermagem é perseguida e ameaçada pelo ex-namorado; ela foi parar no tribunal do crime Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 11/02/2025 - 22h01 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h54 ) twitter

Nicole, de 29 anos, é auxiliar de enfermagem e tem uma filha de 5 anos. A jovem vive um pesadelo por conta do ex-namorado, Will, com quem se relacionou por quatro anos. O rapaz, que tem ciúme possessivo de Nicole, faz ameaças graves de agressão e assassinato. Ela relata que foi levada para um tribunal do crime, acusada de traição, e precisou provar que já estava separada de Wil para não morrer. Mesmo com uma medida protetiva contra o rapaz, ela continua sendo perseguida por ele e teme o pior. A Polícia Civil chegou a pedir a prisão dele, mas a Justiça negou.

