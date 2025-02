Autoridades se reúnem hoje (14) na Alemanha para discutir a guerra na Ucrânia Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/02/2025 - 16h21 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h31 ) twitter

Nesta sexta-feira (14), autoridades americanas, russas e ucranias se reuniram na Alemanha para discutir sobre a guerra no leste europeu. O encontro, anunciado por Donald Trump, acontece durante a Conferência de Segurança de Munique. O presidente disse que representantes de alto escalão dos três países discutem formas de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura três anos. Para fazer uma análise sobre o assunto, conversamos com Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do Ibmec-RJ.

