Autor do ataque à creche em Blumenau é condenado a mais de 200 anos de prisão

O autor do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, foi condenado a mais de 220 anos de prisão. O trágico incidente, ocorrido em abril do ano passado, resultou na morte de quatro crianças e deixou outras cinco feridas. O julgamento, que ocorreu nesta quinta-feira, foi acompanhado de perto pelo repórter Moisés Stuker, que traz todas as informações ao vivo. A condenação histórica reflete a gravidade dos crimes cometidos e a busca por justiça pelas vítimas e suas famílias. A decisão foi recebida com alívio pela comunidade, que ainda lida com as cicatrizes deixadas por essa tragédia.

