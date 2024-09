Autor do assassinato de sargento em Criciúma ja tentou atacar outro policial na mesma rua Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/09/2024 - 09h52 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h27 ) ‌



O velório do sargento da Polícia Militar assassinado em Criciúma nesta terça-feira (04) está acontecendo nesta manhã. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes ao vivo, incluindo informações sobre a investigação em andamento. O autor do crime, que já havia tentado atacar outro policial na mesma rua, é um foco importante das investigações. Acompanhe as últimas atualizações sobre o caso e o impacto na comunidade policial e local. A cobertura inclui declarações do Ten.-Cel Mário Luiz Silva, comandante do 9° Batalhão de Polícia Militar, sobre a situação atual.

