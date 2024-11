Auto+ | Apaixonados por Carros e Velocidade | NDTV (24/11/2024) Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 24/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta edição do Auto+, Marcello Sant'anna pilota uma Mercedez feita para as pistas no templo Interlagos, Paulo Vaz e Lipe Paíga mostram do que é feita a Fiat Toro Ranch, João Anacleto mostra toda a tradição no novo Mustang GT e João Brigato acaba com as dúvidas entre etanol e gasolina.

Confira todos os episódios do Auto+ no ndplay.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.