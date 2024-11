Auto+ | Apaixonados por Carros e Velocidade | NDTV (10/11/2024) Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 10/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h16 ) twitter

Neste programa de estreia do Auto+ na programação da NDTV você vai conferir João Anacleto testando o Tiggo 8 Pro, João Brigato faz um comparativo dos hatches compactos de entrada entre R$ 80mil e R$ 90mil, Paulo Vaz e Lipe Paíga testam o mais novo esportivo da Fiat, o Fiat Fasback Abarth e Marcello Sant'anna mostra uma Mercedes Benz S 580.

Auto+ traz melhor do universo automotivo em uma produção dedicada a apaixonados por carros, com conteúdo exclusivo e informativo, destacando as novidades e tendências do setor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.