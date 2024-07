Aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinham começam a valer nesta terça-feira

Aclr |Do canal Record News no YouTube

A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras, a partir de amanhã. O valor do combustível vai passar a uma média de R$ 3,01, uma alta de 20 centavos por litro. O botijão de 13 kg de gás de cozinha, por sua vez, será vendido a R$ 34,70 centavos, aumento de R$ 3,10. Para entender sobre o impacto econômico desse aumento, falamos com Hudson Bessa, professor de Finanças da FIPECAFI.

