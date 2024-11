Aumento no número de golfinhos mortos em SC em 2024 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/11/2024 - 21h44 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h20 ) twitter

Este ano, o número de golfinhos encontrados mortos nas praias de Santa Catarina aumentou consideravelmente. Ambientalistas estão alertando para o impacto ambiental e as possíveis causas desse fenômeno, que podem incluir doenças, poluição e interações com embarcações. O aumento no número de mortes preocupa especialistas, que pedem mais ações para proteger a fauna marinha do estado.

