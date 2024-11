Aumento na tarifa do ferry boat entre Joinville e São Francisco do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 08h11 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h18 ) twitter

A tarifa do ferry boat que liga Joinville a São Francisco do Sul sofreu um reajuste, tornando a travessia mais cara para moradores e turistas. Apesar do aumento, os passageiros ainda enfrentam problemas recorrentes durante o trajeto, como atrasos e embarcações à deriva. A repórter Isabela Corrêa apresenta os detalhes do reajuste, ouve passageiros sobre os desafios enfrentados e questiona as autoridades responsáveis sobre possíveis soluções para melhorar o serviço.

