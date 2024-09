Aumento dos divórcios no Brasil revela mudanças sociais e crescimento do 'divórcio grisalho' Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 03/09/2024 - 14h47 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h34 ) ‌



O aumento dos divórcios no Brasil reflete transformações profundas na sociedade, incluindo um fenômeno conhecido como 'divórcio grisalho'. Segundo o último levantamento do IBGE, mais de 25% dos divorciados no país têm mais de 50 anos.

