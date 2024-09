Aumento de queimadas no mês de agosto provoca problemas respiratórios Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/09/2024 - 11h54 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em agosto, foram registrados mais de 160 mil novos casos de queimadas no Brasil. Este é o maior número desde 2010. Com isso, a qualidade do ar foi afetada em várias regiões do país. Moradores relataram dificuldades para respirar e irritação nos olhos devido à fumaça das queimadas. Essas partículas afetam principalmente os pulmões e o coração, podendo causar inflamações e agravar doenças respiratórias crônicas como bronquite e enfisema. Médicos recomendam evitar áreas com queimadas e proteger as casas vedando janelas e portas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.