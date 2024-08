Aumento de processos por rescisões indiretas cresce 54% em Minas Gerais e no Brasil Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 08h42 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h57 ) ‌



Nos últimos anos, os processos por rescisões indiretas — quando o empregado pede demissão, mas é indenizado como se fosse uma demissão sem justa causa — têm aumentado significativamente. Em Minas Gerais, o crescimento foi de 54,16% entre 2022 e 2023, enquanto no Brasil o aumento foi de 54,45% no mesmo período. Entre janeiro e abril de 2024, já foram registrados mais de 174 mil novos casos.

Esse aumento pode ser atribuído ao maior conhecimento dos trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas. Com informações mais acessíveis e a conscientização sobre as condições de trabalho, muitos empregados têm recorrido a esses processos para garantir suas indenizações. Em resposta, as empresas também têm intensificado suas medidas para lidar com as crescentes reclamações, ajustando suas práticas e políticas internas para minimizar os riscos de litígios.

