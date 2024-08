Aumento de diagnósticos de pacientes com colesterol alto em SP gera alerta para cuidados com a saúde Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 23/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h02 ) ‌



Nos primeiros cinco meses de 2024, a Saúde Pública Estadual de São Paulo registrou um aumento de 40% nos diagnósticos de colesterol alto. O colesterol é uma substância essencial para o corpo humano, produzida naturalmente e também obtida através da dieta. O LDL é conhecido como "colesterol ruim" e quando elevado pode formar placas nas artérias. Já o HDL é considerado "colesterol bom", ajudando na eliminação das gorduras no organismo. Os valores ideais são abaixo de 130 para LDL e acima de 40 para HDL. A elevação dos níveis do colesterol está associada ao aumento do risco cardiovascular incluindo infarto e AVC. A prevenção inclui mudanças na dieta com redução do consumo de alimentos ricos em gordura saturada como biscoitos, sorvetes e carnes vermelhas.

