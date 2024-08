Aumento de casos de gripe: saiba as medidas para atendimento na cidade | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 13h27 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h42 ) ‌



Com a chegada do inverno e a consequente diminuição da umidade do ar, a cidade tem enfrentado um aumento significativo no número de casos de gripe e outras doenças respiratórias. A baixa umidade do ar, característica típica da estação, contribui para a proliferação de vírus e bactérias, tornando a população mais suscetível a infecções.

Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os esforços para garantir o atendimento adequado à população. Neste domingo, a secretaria ampliou o plantão em suas unidades de saúde, a fim de atender à demanda crescente por serviços médicos. Além disso, por determinação do prefeito Odelmo Leão, as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) estão preparadas para reforçar suas equipes, caso seja necessário, visando garantir um atendimento eficiente e rápido aos pacientes com sintomas gripais.

A piora na qualidade do ar, associada ao tempo seco, agrava ainda mais a situação, pois aumenta o risco de complicações respiratórias, especialmente em grupos de risco como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

