Aumento de 307% nas mortes de pessoas em situação de rua em Florianópolis
20/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h40 )



Um levantamento recente do Núcleo de Dados e Jornalismo Investigativo do Grupo ND revela um aumento alarmante de 307% no número de mortes de pessoas em situação de rua em Florianópolis em 2024. Karina Koppe traz mais detalhes.

