Aumento de 20% nas vendas de materiais de construção: impacto em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 17/10/2024 - 20h44 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em setembro, as vendas de materiais de construção civil no Brasil apresentaram um crescimento significativo de mais de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento reflete não apenas a recuperação do setor, mas também o impacto positivo na geração de empregos. Santa Catarina acompanha esse ritmo de crescimento, o que pode ser um indicativo de aquecimento no mercado imobiliário e na construção civil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.