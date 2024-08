Aumento de 15%: Colheita do feijão deve superar as 31 toneladas do ano passado Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 09/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h31 ) ‌



No interior do estado do Rio, a safra do feijão traz boas perspectivas de colheita. O setor agrícola de Casimiro de Abreu espera superar as 31 toneladas do grão colhidas no ano passado.

