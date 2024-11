Aumento da expectativa de vida em Uberlândia exige políticas públicas para o bem-estar dos idosos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 08h09 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos dez anos, o Brasil testemunhou um crescimento expressivo na população idosa, com o número de pessoas acima dos 65 anos aumentando em 57%, de acordo com o IBGE. Em Uberlândia, o crescimento foi ainda mais impressionante, triplicando nesse período. Esse aumento traz reflexões sobre como as estruturas sociais e as políticas públicas devem acompanhar a longevidade para garantir qualidade de vida e bem-estar a essa população.

Iniciativas como o projeto UNAÍ, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), contribuem para essa transformação ao oferecer atividades de artesanato, coral, dança e outras formas de lazer e desenvolvimento para os idosos. Para muitos participantes, como Edna, que integrou a primeira turma, a experiência se tornou essencial para uma rotina mais ativa e engajada. A proposta é promover um envelhecimento saudável, integrando corpo e mente, o que se torna cada vez mais importante à medida que as demandas da chamada “nova terceira idade” crescem.

Com o Estatuto do Idoso completando 21 anos, o foco nas políticas públicas para essa faixa etária ganha relevância. Especialistas destacam a importância de adaptar serviços e criar programas que incentivem a participação ativa dos idosos na sociedade. José Márcio, participante do UNAÍ, resume bem o impacto de estar cercado por pessoas da mesma idade: a convivência trouxe novos significados à sua vida, mostrando que envelhecer é também uma oportunidade de redescobrir a própria vitalidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=azLBrz7IccI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=JKHtI9ssxuU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=qCilcUqtBfE

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.