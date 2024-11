Aumenta o risco de escorpiões com as chuvas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h44 ) twitter

Com a chegada das chuvas, o risco de acidentes com escorpiões aumenta em Uberlândia, colocando em alerta a população. Esses acidentes, que já resultaram em casos fatais entre animais domésticos, como o gato de Dona Neusa, requerem cuidados redobrados para evitar tragédias. Medidas preventivas e ações de segurança são essenciais para minimizar o risco de picadas, com orientações específicas de especialistas sobre prevenção e tratamento.

A Unidade de Vigilância em Zoonoses de Uberlândia atua durante todo o ano no controle de escorpiões, realizando monitoramento em áreas estratégicas e oferecendo orientação aos moradores sobre como manter o ambiente seguro. As recomendações incluem a vedação de ralos e destinação correta de resíduos, além da limpeza de áreas propensas a esconderijos de escorpiões. Em casos de necessidade, a população pode solicitar apoio pelo telefone (34) 3213-1470.

