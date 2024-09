Aulas são suspensas em Rio Branco devido à fumaça de queimadas Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/09/2024 - 19h44 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h04 ) ‌



As aulas na rede pública de Rio Branco estão suspensas a partir de hoje por causa da fumaça que cobre a capital acreana. O anúncio foi feito pela prefeitura e a medida é válida até a próxima sexta. O decreto pode ser prorrogado. Caso a qualidade do ar, que atingiu o nível 'perigoso' na última segunda, melhore, a previsão é de que as aulas retornem na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro.

