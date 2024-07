Aula inaugural para receber novos alunos da ONG Basquete de Rua, em Campos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 16/07/2024 - 15h20 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h42 ) ‌



Aconteceu no dia 26 de junho, em Campos, a aula inaugural para receber os novos alunos do projeto Papo Reto, da Ong Nação Basquete de Rua. Criado com o objetivo de reduzir os impactos causados pela pandemia da covid-19, o programa oferece a formação de 75 jovens, estudantes da rede pública.

