Atualizações sobre o caso Anderson Leandro: resultado do julgamento

Felipe Bambace traz atualizações ao vivo sobre um caso que chamou a atenção de Joinville, a maior cidade do estado. No dia 5 de julho de 2022, Anderson Leandro foi brutalmente assassinado a marretadas e facadas pela própria companheira. Após um longo processo judicial, ela foi finalmente julgada. Acompanhe a reportagem da Tribuna do Povo para saber o resultado desse julgamento e entender os detalhes que levaram a essa decisão. Felipe Bambace apresenta as informações mais recentes sobre este caso que chocou a comunidade.

