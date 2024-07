Atualização: Suspeito de Homicídio em Condomínio de Ribeirão Preto Continua Preso Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/07/2024 - 17h16 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h33 ) ‌



Há novidades no caso do homem que agrediu e matou o vizinho, no mês passado, em Ribeirão Preto. A repórter Ludmila Osório traz as últimas informações ao vivo. O suspeito, que responde pelo crime de homicídio qualificado, vai continuar preso até o julgamento.

