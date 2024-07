Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

A Tribuna do Povo traz uma atualização sobre os pescadores desaparecidos na região, com casos registrados tanto em São Francisco do Sul quanto em Barra Velha. Dois pescadores de Joinville estão desaparecidos em São Francisco do Sul, enquanto outro caso foi reportado em Barra Velha. Felipe Bambace traz todas as informações atualizadas sobre esses casos preocupantes. Acompanhe agora para saber mais.

