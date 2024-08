Atualização: mulher acusada de atirar em ex-marido em Jaraguá do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h45 ) ‌



Ontem, você acompanhou na Tribuna do Povo a notícia sobre uma mulher suspeita de ter atirado três vezes contra o ex-marido em Jaraguá do Sul. Hoje, temos atualizações importantes. William Fritzke conversou com o delegado responsável pelo caso e a vítima do crime. As entrevistas exclusivas trazem novas informações e detalhes sobre o ocorrido. Acompanhe a reportagem completa agora.

