Atualização: Marcos Vinícius, vítima de acidente em Joinville, apresenta melhoras Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/11/2024 - 15h12 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 )

Depois de sofrer um grave acidente ao bater a cabeça em um caminhão enquanto andava de bicicleta no bairro Comasa, Marcos Vinícius apresenta sinais de recuperação. A equipe de saúde informou que o quadro do jovem melhorou significativamente. Felipe Bambace traz as últimas atualizações sobre o estado de saúde do rapaz.

