Atualização: estado de saúde do menino atropelado em Joinville
06/12/2024 - 15h21 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h39 )

O caso do menino atropelado em Joinville segue comovendo a comunidade. Após o acidente que o deixou gravemente ferido, ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital Infantil da cidade. Nossa equipe acompanhou a atualização sobre o estado de saúde do garoto, que permanece em recuperação. Familiares expressam gratidão ao atendimento médico e continuam esperançosos por sua recuperação. Este caso reforça a importância da atenção no trânsito e da colaboração para evitar acidentes como este.

