Atropelamento no Morro dos Cavalos causa fila na região

Um grave acidente na BR-101, no Morro dos Cavalos, constatado na morte de um homem de 46 anos na noite de ontem. O motorista, que dirigia um caminhão, estava fora do veículo quando foi atingido por outro caminhão. O incidente ocorreu na rodovia 231 e gerou um bloqueio na faixa da direita enquanto a Arteris Litoral Sul aguardava a chegada de um transportador para a retirada das cargas dos veículos envolvidos. Apesar do bloqueio, o tráfego na região está fluindo. Nossos repórteres trazem detalhes sobre as denúncias do acidente e as medidas tomadas pelas autoridades.

