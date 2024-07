Atropelamento na SC-417: ciclista perde a vida em Garuva

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um ciclista morreu em Garuva após ser atropelado por um carro na rodovia SC-417. O acidente, que abalou a comunidade local, ocorreu em circunstâncias ainda sob investigação. A equipe do portal NDMais esteve no local para coletar informações e entrevistar testemunhas. Lincoln Pradal, da Tribuna do Povo, traz agora todos os detalhes sobre essa tragédia, incluindo o estado do motorista envolvido e as medidas adotadas pelas autoridades para prevenir futuros acidentes. Acompanhe a reportagem completa para saber mais sobre esse triste evento e suas repercussões.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.