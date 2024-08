Atropelamento na BR-101: caminhão atropela pessoa durante a noite Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h36 ) ‌



Durante a noite na BR-101, um grave acidente ocorreu quando um caminhão atropelou uma pessoa, resultando em ferimentos significativos para a vítima. A equipe de plantão da Tribuna do Povo esteve no local do atropelamento, acompanhando de perto a situação e coletando informações sobre o ocorrido. Acompanhe a reportagem para saber mais sobre as circunstâncias do acidente e o estado da vítima.

