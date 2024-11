Atropelamento fatal na BR-116 no Planalto Norte: suspeito foge do local Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/11/2024 - 22h33 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h03 ) twitter

Um trágico atropelamento na BR-116, no Planalto Norte, resultou na morte de uma pessoa, cujo corpo foi encontrado abandonado na rodovia. De acordo com as informações, o suspeito não estava presente no local, sugerindo uma possível fuga após o incidente. As autoridades investigam o caso e buscam identificar o responsável. Esse tipo de ocorrência, infelizmente, evidencia os perigos e desafios enfrentados nas rodovias. Acompanhe mais detalhes sobre o caso com o repórter Edinei Wassoaski, direto na Tribuna do Povo.

