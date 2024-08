Atropelamento fatal na BR-101: homem morre em Barra Velha Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h56 ) ‌



Um trágico acidente na BR-101 em Barra Velha resultou na morte de um homem após ser atropelado por uma carreta. O incidente chocou a comunidade local e gerou grande comoção. As autoridades estão no local para apurar as causas do acidente e garantir a segurança dos demais motoristas. Felipe Bambace traz todos os detalhes ao vivo sobre o atropelamento e as circunstâncias que levaram a essa fatalidade.

