Atraso no lançamento do Plano Safra preocupa produtores rurais em SC

O lançamento do Plano Safra, um programa nacional que oferece linha de crédito para produtores rurais, está atrasado, causando preocupação no setor agrícola de Santa Catarina. O repórter Geovan Petry traz informações ao vivo sobre as implicações desse atraso para os produtores rurais catarinenses, que dependem do crédito para sustentar suas atividades.

