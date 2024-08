Atraso na distribuição do fundo eleitoral em SC pode explicar timidez das campanhas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 09h17 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No cenário das eleições municipais em Santa Catarina, a timidez observada nas campanhas para prefeito pode estar diretamente ligada ao atraso na distribuição do fundo eleitoral. O comentarista Upiara Boschi investigou o assunto e descobriu que o atraso nos recursos tem impactado a capacidade dos candidatos de realizar campanhas mais robustas. O fundo eleitoral, que é essencial para a execução de campanhas eficazes, ainda não foi totalmente disponibilizado, limitando as ações dos concorrentes e gerando um cenário mais discreto nas principais cidades do estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.