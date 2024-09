Ator Joaquim Lopes passa por cirurgia após complicação em ferimento no cotovelo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/09/2024 - 11h40 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h27 ) ‌



O ator Joaquim Lopes passou por uma cirurgia devido a um machucado no cotovelo. Ele não tratou adequadamente o ferimento inicial e desenvolveu uma bursite olecraniana infectada. Após a operação, Joaquim gravou um vídeo explicando que esbarrou o cotovelo em uma mesa ou parede. A infecção causou inchaço e dor intensa na região do cotovelo. O procedimento cirúrgico envolveu a realização de uma incisão ao redor do machucado para realizar a lavagem mecânica da área afetada. Joaquim fez um alerta sobre os cuidados necessários com pequenos ferimentos e ressaltou que qualquer lesão pode ser uma porta de entrada para bactérias se não for tratada corretamente.

