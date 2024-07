Ator Alec Baldwin é acusado de violar regras de segurança

‌



No segundo dia de julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio não intencional, o tribunal ouviu as argumentações sobre o caso. A promotoria alegou que Baldwin violou regras básicas de segurança ao manusear a arma no set do filme Rust, em 2021. O disparo atingiu e matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. O ator afirma que não sabia que a arma tinha munição real e sequer puxou o gatilho. As primeiras testemunhas prestaram depoimento, incluindo Joel Souza, diretor do filme que também foi ferido pelo disparo.

