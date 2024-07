Atlético-MG exclui do programa de sócio-torcedor homem flagrado em atos racistas durante jogo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/07/2024 - 11h12 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h24 ) ‌



O Atlético Mineiro excluiu do programa de sócio-torcedor o homem flagrado em atos racistas durante um jogo. Nas imagens, ele surge discutindo com torcedores do Flamengo passando a mão pelo braço, em referência à cor da pele. A Polícia Civil investiga o caso. O homem de 64 anos, que não teve o nome revelado, é alvo de inquérito.

