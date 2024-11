Atleticana é agredida e roubada por torcedores do Cruzeiro à luz do dia em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 10/11/2024 - 15h05 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h17 ) twitter

Câmeras de segurança flagraram uma torcedora do Atlético-MG sendo agredida por pessoas que usavam uniformes da Máfia Azul Zona Oeste, torcida organizada do Cruzeiro, neste sábado (9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu por volta das 18h, no bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro. A vítima, de 26 anos, informou que andava pela Avenida Teresa Cristina quando foi parada pelos torcedores rivais, que desceram de um veículo e foram até a mulher. Ela foi agredida e teve a camisa do time roubada e queimada.

Doze pessoas foram conduzidas para a delegacia. Duas delas ficaram presas.

