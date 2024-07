Atletas do Sesi Araraquara são recebidas com festa após bicampeonato na LBF Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/07/2024 - 19h55 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A cidade de Araraquara está em festa, isso porque o SESI Araraquara conquistou o bicampeonato da liga de Basquete Feminino. O título veio no dia 23, mas hoje as atletas e a comissão técnica foram recebidas com muita festa na cidade, inclusive, com uma carreata com muita comemoração, passando pelas ruas de Araraquara. A cidade tem investido muito no esporte e o prefeito, Edinho Silva, explicou que o investimento da prefeitura começa lá com as crianças.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.