Atletas de karatê de Macaé, brilham no Campeonato Estadual

Em Macaé, atletas de karatê foram campeões do campeonato estadual deste ano e também dos jogos escolares do Rio. O próximo desafio é o campeonato brasileiro, que vai ser disputado no Rio, na próxima semana.

