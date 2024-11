Atleta de São João da Barra treina forte para encarar Meia Maratona e a São Silvestre deste ano Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 12/11/2024 - 16h06 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h28 ) twitter

Uma sanjoanense está ganhando destaque no atletismo. Depois de conquistar o troféu Brasil, a atleta vai encarar dois grandes desafios a Meia Maratona de Cabo Frio, e a corrida de São Silvestre, em São Paulo no fim do ano.

