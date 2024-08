Ativistas ambientais invadem e picham mansão de Lionel Messi em Ibiza, na Espanha Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/08/2024 - 14h50 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h09 ) ‌



A mansão do craque argentino Lionel Messi foi vandalizada por manifestantes, na Espanha. Ativistas do clima invadiram o terreno da mansão de Messi na ilha de Ibiza e picharam os muros. Num comunicado, o grupo disse que queria chamar a atenção para "a responsabilidade dos ricos pela crise climática". Até o momento, ninguém foi detido. A mansão estava vazia, e Messi mora com a família atualmente em Miami, onde joga pela liga americana.

