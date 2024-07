Ativista é suspeito de assediar menino de 13 anos no banheiro de shopping

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Em Santos, no litoral paulista, um garoto de 13 anos recebeu um convite para um ato sexual no banheiro de um shopping. O assédio foi denunciado, e o suspeito, levado para a delegacia. A polícia investiga outras tentativas do mesmo suspeito, que já foi até candidato a vereador nas eleições de 2022. O homem não chegou a tocar no menor, mas, mesmo assim, a mãe relata que o filho ficou traumatizado com o que aconteceu.

