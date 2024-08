Atentado terrorista no Paquistão deixa 50 mortos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h59 ) ‌



Pelo menos 50 pessoas morreram em um ataque terrorista no Paquistão. Segundo as autoridades, homens armados bloquearam uma estrada no sudeste do país e atiraram contra os passageiros de um ônibus de passeio. O Exército de Libertação do Baluquistão, que exige separação da província, assumiu a autoria do atentado.

