Atendimentos da Secretaria de Saúde de Imbituba são transferidos após interdição de prédio 22/07/2024 - 10h20 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h24 )



Após a interdição do prédio da Secretaria de Saúde de Imbituba, alguns serviços essenciais foram transferidos para novos locais para garantir a continuidade do atendimento à população. A repórter Rachel Schneider traz as informações ao vivo, detalhando as mudanças e orientações sobre onde os cidadãos devem procurar os serviços agora.

