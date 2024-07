Atendimento virtual para CRLV iniciou terça-feira | Jornal Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Atenção, motoristas mineiros! O prazo para regularizar o CRLV 2024 está chegando ao fim. Para auxiliar os condutores nesse processo, o Governo de Minas Gerais lançou um mutirão virtual a partir de terça-feira (10). O objetivo é tirar dúvidas, fornecer orientações e facilitar a emissão do documento.

Fique de olho nas datas:

Placas finais 1, 2 e 3: Licenciamento em dia até 1º de setembro.

Placas finais 4, 5 e 6: Documento de 2024 obrigatório até 1º de outubro.

Placas finais 7, 8, 9 e 0: CRLV 2024 necessário a partir de 1º de novembro.

Evite multas e apreensão do veículo: Dirigir com CRLV irregular é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo.

Mutirão virtual: Para regularizar seu CRLV 2024 de forma rápida e segura, acesse o site da CET-MG (https://transito.mg.gov.br/) e utilize a opção "Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado". O sistema informará as pendências e permitirá a emissão de guias de pagamento. Em caso de dúvidas, um atendente estará disponível para auxiliar no processo.

IPVA 2024 em Uberlândia:

Em Uberlândia, 36,72% da frota, o que corresponde a 152.038 veículos, ainda não quitaram o IPVA 2024. O valor total do imposto não arrecadado na cidade chega a R$ 115,3 milhões. Regularize sua situação o quanto antes para evitar multas e transtornos.

