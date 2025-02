Atendente se atrapalha ao fazer pedido para Maria Cecília e Rodolfo: 'Tira uma foto minha' Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 17h04 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h00 ) twitter

A atendente de uma churrascaria no Mato Grosso do Sul passou por um perrengue de “fã raiz”. Ao encontrar Maria Cecília e Rodolfo no caixa, ela prontamente quis pedir uma foto, mas acabou se atrapalhando e pediu um registro dela mesma. Para A Hora da Venenosa, a atendente contou o que aconteceu. Veja!

