ATENÇÃO, MOTORISTA: MUDANÇAS NO TRÂNSITO NA REGIÃO DO TERMINAL BANDEIRAS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 13/08/2024 - 17h34 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 13/08/2024

MOTORISTAS QUE TRAFEGAM NA REGIÃO DO TERMINAL BANDEIRAS, EM GOIÂNIA, DEVEM FICAR ATENTOS COM AS MUDANÇAS QUE ESTÃO SENDO FEITAS NO TRÂNSITO DO ENTORNO ALGUMAS ALTERAÇÕES JÁ FORAM IMPLANTADAS E, DURANTE TODA ESSA SEMANA, OUTRAS VIAS TAMBÉM SERÃO ALTERADAS.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

Publicidade

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.